De 200 a 1.000 milions: així vol augmentar el Govern el pressupost d'habitatge

Las'ha compromès aquest divendres a, passant dels 200 milions d'euros actuals als 1.000 milions el 2022. Així, es volen aconseguir un mínim 5.000 nous pisos de lloguer social, 3.000 dels quals de la Sareb.A més, en els pròxims tres anys es pretenen gestionar 547 milions d'euros procedents delsper rehabilitar habitatges i 160 milions més per a obra nova de lloguer social. Cervera ha dit que les polítiques d'habitatge les dissenyarà el seu departament, encara que les obres no les acabi fent Afers Socials.Afers Socials vol impulsar un nouper consolidar l'habitatge com un dret subjectiu que s'haurà de garantir si el ciutadà compleix els requisits establerts i que no depengui de la disponibilitat pressupostària. Tot i això, Cervera ha lamentat queamb la Generalitat dificulten l'augment de pressupost.Cervera ho ha dit en la seva primera compareixença a la comissió de drets socials del Parlament, on també ha posat l'accent en la, dependents i amb problemes de salut mental i addiccions. En aquest sentit ha recordat que la gestió de les residències de gent gran ha tornat al seu departament, després que passessin a Salut a causa de la pandèmia.Per millorar l'atenció i la coordinació sanitària als residents es crearà, per llei, una, que dependrà d'Afers Socials i Salut. Ha admès una llista d'espera de 16.259 persones, però 7.268 han renunciat a una plaça pública. Segons la consellera, elsi tota la població ha de tenir al llarg de tot el seu cicle vital un professional dels serveis socials de referència.La consellera també vol culminar elamb discapacitat i augmentar el pressupost destinat a la renda garantida de ciutadania. L'oposició li ha demanat que no es legisli tant i en canvi sí que es compleixin els compromisos, pactes i pressupostos. La diputada de la CUP Dolors Sabater ha demanat que les ajudes socials no es perdin en un mar de burocràcia i que s'implanti una renda bàsica universal.Cervera ha explicat que, que es tramita en uns dos mesos, i que cobren uns 52.000 catalans i se'n beneficien 160.000 persones en total, amb un pressupost de 430 milions d'euros. En canvi, l'ingrés mínim vital, gestionat pel govern espanyol, només el cobren 11.244 persones, amb tràmits que van dels 6 als 8 mesos. També hapel fet de només aportar un 14% del pressupost per a dependència, mentre que la Generalitat aporta 1.400 milions. El 2019 el govern espanyol havia acumulat un deute de 3.600 milions d'euros en dependència amb Catalunya.

