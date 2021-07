Casado, entre Aznar i la sobreactuació

La "feblesa estratègica" de Génova

Manuel Milián Mestre. Foto: Adrià Costa

La influència d'Aznar en les bases del PP, clau

Sergio Gómez-Alba. Foto: S.G.A.

L'ofensiva contra elsals dirigents independentistes ha estat el senyal definitiu deldonat peral capdavant del PP. No hi haurà treva contra el govern espanyol i s'utilitzaran els indults decidits per l'executiu decom a arma llancívola, passant per damunt de qui calgui, cúpula empresarial jerarquia eclesiàstica inclosa. La mesura de gràcia ha servit per exterioritzar un xoc de trens entre la direcció conservadora i bona part de l'establishment, de l'Església a la patronal. Fins i tot, s'ha posicionat a favor dels indults.Casado ha enterrat -ja es veurà fins quan- les ambivalències i el rostre amable per abraçar el discurs més extrem contra les. La sessió al Congrés, dimecres d'aquesta setmana, en què Sánchez va explicar la decisió va ser una fotografia del moment que viu la política espanyola. El líder delva advertir en to apocalíptic que els indults suposaven un indici clar d'una política de concessions als qui voleni també una amenaça de "dissolució". Aquests dies han passat moltes coses a Madrid. En la mateixa sessió al, Casado es va embolicar amb la, assegurant que el conflicte havia estat un xoc entre "els que volien democràcia sense llei i els que volien llei sense democràcia". Una manera simplista i esbiaixada de definir una tragèdia d'una complexitat que continua sacsejant l'imaginari de les societats peninsulars.Dijous, Casado va coincidir amb el president de la, Antonio Garamendi, en el curs d'estiu de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), i va aprofitar per escometre contra Sánchez pels indults, comparant els defraudadors a Hisenda amb "un delinqüent que ha donat un cop d'estat, i a qui tampoc se l'indulta". De pas, també va criticar la "propaganda" que fa ladels acords socials tancats amb patronal i sindicats per garantir el sistema públic de pensions.El president de la CEOE ha viscut l'enfrontament amb la cúpula del PP amb tensió. En l'acte de dijous, va intentar suavitzar el clima i va tenir paraules d'elogi envers el PP. Però també va dir que l'empresariat actuaria sempre amb "sentit d'Estat". De moment, aels ha tocat el rebre i han hagut d'escoltar crítiques furibundes per part de la direcció del PP. La figura, però, que més agressiva ha estat amb ells ha estat. L'expresident del govern espanyol va arribar a dir que el que s'havia dit sobre els indults a la CEOE i a l'episcopat "no s'oblidaria" . Dos coneixedors de l'univers del PP analitzen al'actual moment que viu el principal partit de la dreta espanyola. Són els exdiputats Manuel Milián Mestre i Sergio Gómez-Alba.és un analista polític i una referència per entendre molts dels moviments que es produeixen en. Membre de la junta directiva de, observa amb absoluta desconfiança els girs efectuats per Pedro Sánchez, malgrat que l'exdiputat del PP i antic home de confiança des'ha posicionat en favor dels indults. Segons ell, en les decisions de la Moncloa hi ha poca cosa més que tacticisme. Milián es mostra també molt crític amb el discurs de Pablo Casado: "Aquests dies s'ha tornat a posar en evidència ladel seu equip. No actua a partir d'una anàlisi seriosa, cosa que ja es va veure amb motiu de les dues campanyes electorals del 2019".Milián Mestre creu que Aznar iestan "condicionant" Casado i impedeixen que pugui mostrar un lideratge prou fort. També veu el PP català en una situació molt delicada. "El fet d'haver triat un perfil com el deper ser cap de llista per Barcelona ja va delatar moltes coses", assegura aquest, que considera que "la línia que ha agafat Casado no ajuda gens els populars catalans".L'exdirigent del PP -que va acabar abandonant el partit després de seriosos enfrontaments amb Aznar- mostra comprensió envers l'actitud de l'episcopat: "Té lògica que un missatge detrobi acollida entre els bisbes". Pel que fa al paper del cardenal-arquebisbe de Barcelona i cap de l'episcopat espanyol-, apunta una possibilitat. "Viatja molt ai té interlocució directa amb el Papa. Això pot haver estat una clau del pronunciament efectuat per l'episcopat", argumenta.Sobre el paper dels empresaris, Milián diferencia entre "un empresariat espanyol que en la seva majoria pot ser reticent als indults i la patronal catalana, que prioritza l'estabilitat i el desinflament de la tensió". En tot cas, el paper de Foment ha estat "cabdal" per modular la posició d'. "Pensem que Foment és, junt amb la patronal madrilenya, el primer cotitzant de la CEOE".Si Milián Mestre és un coneixedor del fraguisme des de dins, el també exdiputat del PP per Barcelona Sergio Gómez-Alba ho sap tot de l'univers Aznar. Ho demostra en el llibre que acaba de publicar,: una crónica histórica de quien estuvo allí para contarlo (Almuzara), que aporta molta informació sobre els anys de l'aznarisme governant. En declaracions aes confessa admirador d'un expresident a qui veu com "un home d'Estat", però a qui no té problemes per criticar amb severitat, com ha fet en el llibre al parlar dels atemptats de l'11-M.Gómez-Alba, que continua militant al PP, constata que Aznar "s'ha deixat portar per la" en el seu avís a bisbes i empresaris. L'exdiputat creu que l'actual situació política "obliga el PP a actuar, però no a, que és el que està fent". El PP "s'està equivocant amb la recollida de signatures contra els indults, cosa que ja va fer amb motiu de l'del 2006". L'exdirigent conservador defensa que, en aquell moment, el seu partit presentéscontra el text, "perquè va ser exclòs dels pactes del Tinell".afirma que no és contrari a aquests indults per principi, però sí en l'actual context. I analitza el paper que està jugant Aznar dins del PP: "Aznar no exerceix una influència directa sobre Génova. El que succeeix és que l'expresident sí que exerceix una enorme. I aquest em sembla un factor determinant. La cúpula del PP sap que, de governar, no podrà fer el mateix que Aznar perquè estem en una altra realitat. Però no pot desconèixer la incidència de tot el que diu Aznar dins del partit". Això malgrat el fet que "laja no és el que era, no disposa del mateix pressupost ni l'estructura de fa uns anys".Per Gómez-Alba, és un "error" aquest xoc entre el PP i sectors com l'empresariat i la: "Cal tenir comprensió per la posició dels empresaris catalans i, pel que fa als bisbes, recordaré el que va dir un dia Franco: la carn de capellà és indigesta". En aquest sentit, el tod'Aznar el considera un error que li genera una reflexió: "No és veritat que el pecat principal dels espanyols sigui l'enveja, sinó la intolerància".

