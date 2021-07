Òscar Fernández i Elisenda Carod seran les veus de la tarda de Catalunya Ràdio

La graella deper la pròxima temporada va agafant forma. Deixin sortir abans d'entrar: un cop encarrilades les baixes de l'Estat de Gràcia i l'APM? ha pogut saber que l'emissora pública, que començarà a les 15h i acabarà a les 19h. Al timó d'aquest nou transatlàntic hi haurà, que fins ara dirigia el Catalunya Migdia, i, presentadora de l'Apocalipsi. Tots dos, perfils consolidats de la casa, afronten el repte titànic d', dominador absolut de les tardes amb el Versió RAC1.Per primer cop, Catalunya Ràdio aposta per enfrontar-se al seu rival de l'altra banda de la Diagonal amb. Tal com ha confirmat aquest diari, Fernández serà el director del programa, que, vessant on tindrà més pes Carod.sent protagonista del primer tram de la tarda.Així doncs, el Catalunya Migdia(de 15h a 16h), que quedarà integrada al nou espai. Fernández serà substituït des del departament d'informatius. Pel que fa a la, l'última d'El Matí de Catalunya Ràdio, que fins ara ocupava l'Apocalispi, laEn una de les últimes sessions de control a la CCMA al Parlament, el director de Catalunya Ràdio,, ja va obrir la porta a canvis. Va reconèixer els mals resultats d'audiència de l'última onada de l'EGM i va defensar que "no fer res" al respecte seria un error. Això sí, Gordillo: "No estem contents, però això no pot fer tirar per terra les apostes de les quals sí que estem convençuts".

