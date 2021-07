Stay Homas estrena una cançó en català

El grupha publicat aquest divendres el senzill No vull baixar, uni que es pot escoltar en diverses plataformes . Segons el grup, és la cançó més introspectiva que han llançat i "descriu el moment oníric, d'elevació momentània que tothom sent quan es deixa portar pels seus pensaments"., que ha aconseguit una representació visual i sonora d'aquest estat de consciència, carregada de sensacions oníriques, il·lògiques i espontànies, pròpies d'un somni. El trio barceloní estrena amb aquest tema, un segell creat amb. Segons un comunicat de la discogràfica, Cukileo és una paraula inventada que els barcelonins associen amb la "sensació d'estar a gust".Stay Homas tanca així l'etapa amb el seu segell anterior amb el qual han aconseguit dos discos d'or gràcies a les cançons The Bright Side ambi Volveré a Empezar ambSobre el nou single, el trio barceloní ha explicat que tot i que tothom sempre va molt estressat, sempre "hi ha aquells dos o tres minuts en què deixes la ment en blanc i et dediques a la contemplació". No vull baixar canta a aquesta epifania a la qual demanen cinc minuts més per continuar gaudint-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor