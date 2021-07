Què passaria al teu municipi si pugés el nivell del mar un metre?

Eli l'tenen conseqüències. Una d'aquestes és la. Segons un estudi elaborat l'any 2018 , que monitorava els canvis temporals i espacials del nivell del mar, s'augura un augment d'entre 0,4 i 1,5 metres per al 2100 i d'entre un metre i 11,7 per a l'any 2300.Què passa si puja el nivell del mar un metre? Elha elaborat un mapa que permet saber quina seria l'afectació d'aquest increment en el nivell del mar i també permet fer proves amb qualsevol nivell (entre un i 400 metres).A Catalunya, el problema principal estaria al. Si el 2100 el nivell del mar ha augmentat un metre respecte a l'actual, el Delta pot acabar desapareixent completament. Altres zones que es podrien veure afectades són alguns, com el de Tarragona o el de l'Escala, i també els, que duplicarien la seva àrea. L', per la seva part, també es veuria afectat per inundacions constants deguda la seva proximitat amb el mar.

