Un Mercat de Música Viva de Vic 100% presencial i amb una vintena d'estrenes

Marc Lloret durant la presentació del 33è Mercat de Música Viva de Vic. Foto: Adrià Costa

Un mercat més imprescindible que mai

Col·laboracions arreu

El Mercat de Música Viva de Vic tornarà gairebé a la normalitat. Tots els concerts de la 33a edició , que se celebrarà del 15 al 18 de setembre, seran presencials. Així ho ha destacat aquest divendres, director artístic del, en roda de premsa: "La gran notícia és que es recupera la presencialitat al mercat".N'hi haurà una cinquantena: una trentena per alsacreditats i una vintena més per al. Tot i això, a partir de les 6 de la tarda, els adreçats als professionals del sector també s'obriran al general.L'any passat, es van combinar les actuacions en línia per als professionals amb les presencials per al públic general. Tot i que enguany seran totes presencials, per als professionals es mantindrà l'opció de seguir-ho en línia. "Mantenim la presencialitat, però no abandonem la part online", ha explicat el director.D'entre totes les actuacions, hi ha una. La majoria són catalanes, però, com ha puntualitzat Lloret, també hi ha formats que no s'han vist mai a Catalunya. D'altra banda, tal com ha explicat, regidor de Fires i Mercats i president de l'OFIM, encara no s'ha tancat l'opció que hi hagi escenaris de carrer. Tot dependrà de com avança la situació epidemiològica.L'encarregat de donar el tret de sortida a la 33a edició és el duet, format per Laia Malo i Jaume Reus. Estrenaran l'espectacle, una proposta que combina música electrònica i poesia. Aquest projecte, que està coproduït pel MMVV amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha estat premiat per la cadena britànica BBC amb el guardó Sound of the Year.I la música no acabarà aquí, entre la programació adreçada als professionals hi haurà altres propostes com, o. Aquests tindran lloc als tres espais de l'-Teatre, Auditori i Carpa-. L'organització espera acreditar uns 600 professionals per a l'activitat professional del mercat, elD'altra banda, per al públic general destaquen les actuacions d'i un llarg etcètera. Aquests concerts es faran en set escenaris de la ciutat: el Teatre i l'Auditori de l'Atlàntida, la Carpa de l'Atlàntida, l'exterior de la Jazz Cava, la plaça dels Màrtirs, l'escenari Goufone al parc dels Germans Maristes, i el nou, ubicat a la zona esportiva de Vic.En un context deen el qual el sector de la música en directe ha patit, el MMVV pren un paper més rellevant que mai. Lloret ha remarcat que el mercat és "imprescindible en els moments que, però actualment ho és més que mai". Per tot això, ha explicat que des de l'organització cal seguir promovent la contractació, dinamitzar el sector i fer d'Per la seva banda, Roca ha agraït el suport de diferents institucions al mercat. També ha remarcat la necessitat de, però sobretot la importància de donar-li suport, sent un dels sectors que més ha patit la pandèmia.Aquest 2021, i per primera vegada, el mercat participarà en la programació de tres festivals de música d'estiu portant-hi concerts amb "segell MMVV". Es tracta de l'de Banyoles –amb Reggae Per Xics i La Ludwig Band–, l'd'Altafulla –amb Joana Serrat & The Great Canyoners i Daniel Lumbreras–, i l'de Sant Carles de la Ràpita, amb Violeta Tello Grau.D'altra banda, manté un marc deque contribueixen a la difusió de l'esdeveniment. Aquest any s'han establert acords de col·laboració i d'intercanvi, com és el circuit portuguès de música en viu Ou Tonalidades, l'Instituto de la Música de Argentina (INAMU), i els festivals-convencions Womex (Europa), MaMA (París, França), MIL, Jazzahead (Bremen, Alemanya) i BIME (Bilbao). També forma part de diferents xarxes professionals relacionades amb el sector.

