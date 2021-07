Les cinc platges catalanes amb bandera negra

ha atorgat banderes negres a cinc platges catalanes per la contaminació o per la mala gestió dels plans urbanístics. L'ONG ha analitzat 8.000 quilòmetres de les costes de l'Estat i ha repartit un total de 48 distintius, si bé alerta que el nombre "podria ser més gran" però només han triat dues platges per província. En el cas català, també ha inclòs el Port de Barcelona, pel projecte d'ampliació.. Aquesta platja ha rebut la bandera negra per la presència de l'alga invasora Caulerpa cylindracea, perjudicial perquè desbanca espècies locals de posidònia.. Ha estat guardonada per la construcció d'una urbanització d'almenys 52 habitatges en un paratge natural que els ecologistes consideren que hauria de ser sòl forestal i no urbà.. Els abocaments d'aigües fecals en aquesta llacuna li ha valgut la bandera negra, a més del fet que estigui catalogada com a urbanitzable.. En aquest cas ha rebut el distintiu pel projecte de construcció d'un hotel entre aquesta platja i la de la Rabassada.. Amb bandera negra per mala gestió, segons Ecologistes en Acció, per la urbanització de l'últim espai agrícola del litoral de la localitat, una zona que a més s'inunda amb facilitat.

