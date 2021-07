Sanchis atribueix la pèrdua del lideratge de TV3 a l'Eurocopa

El director de TV3,, ha assumit aquest divendres que la pèrdua de lideratge de la cadena el mes de juny , després de 46 mesos consecutius, és deguda a l'de futbol que emet, la nova líder. Sanchis creu en tot cas que TV3 "ha aguantat bastant bé", havent repetit l'audiència del mateix mes de l'any passat.Tot i això, ha aventurat que la inèrcia no es revertirà a l'estiu: "Farem el que podrem", ha dit sobre la graella dels pròxims dos mesos, mostrant-serespecte a recuperar el lideratge. Sanchis ha fet un balanç "positiu" de la temporada en un moment "complicat" per fer televisió, que convida a "reinventar-se" sense renunciar a les "marques" deEn la sessió de control a l'activitat de la, el director de TV3 també ha respost sobre les propostes del canal Súper 3, "compartint" la preocupació dels diputats per la "fugida de públics" cap a altres canals. S'ha tornat a referir a la posada en marxa "d'un", i ha apuntat que hi ha diversos projectes de contingut preseleccionats en la segona crida per noves produccions finançada pel Departament de Cultura amb 6 milions d'euros.En relació amb la web del, el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA, Saül Gordillo, ha defensat el bon estat de salut de l', afirmant que en quatre anys s'hadiària i s'ha convertit en ladigital en català. Amb tot, Gordillo ha manifestat que serà difícil "seguir" la forta competència que hi ha sense "més recursos per mitjans digitals".Sobre, Gordillo ha esbossat la programació estival, que combinarà els "pilars" de l'estiu passat, amba El Matí de Catalunya Ràdio ia l'Estiu de Gràcia, afegint una cobertura especial dels, altres formats que repeteixen, i elLa distribució de les corresponsalies a l'estranger també ha estat requerit per lai els, que han interpel·lat Gordillo sobre si el nomenament del corresponsal de la ràdio a, ambsubstituint, s'ajusta al Pla d'Igualtat de la casa. Gordillo ha assegurat que la decisió ha tingut en compte aquests aspectes, i ha demanat als diputats quequan s'anunciïn "molt aviat" les renovacions de les corresponsalies de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor