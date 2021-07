El sector crític de Pimec s'organitza

Eldes'ha presentat aquest divendres en societat en un acte celebrat a l'Ampolla.aplega un grup d'que es defineixen com a explícitament independentistes i que pretenen construir una alternativa a la direcció que presideix Antoni Cañete. "Som un grup d'empresaris independentistes que volem canviar les coses", ha dit l'empresari gironí, un dels impulsors. El grup sorgeix de la candidatura que va competir amb Cañete en les eleccions de l'entitat del febrer passat."Pimec s'ha convertit en una gran, però creiem que ha d'actuar en un veritable lobi de la petita i mitjana empresa", han dit els promotors del grup crític. Gispert i, un altre del grup fundador, han insistit en la necessitat que Pimec sigui "més eficaç" en la defensa d'emprearis i autònoms.Els empresaris crítics han insistit en una idea que ja van repetir en la campanya del febrer, assenyalant que "el president de Pimec ha de ser un empresari, que és qui coneix millor la realitat de les". Un perfil que, segons ells, no és el d'. L'actual president de Pimec -que amb anterioritat va ser secretari general de l'organització- va ser elegit d'una manera clara. Gispert ha recordat les circumstàncies que van envoltar lescelebrades i la manera "precipitada" en què es van convocar. En aquella ocasió, Cañete va tenir com a rival l'empresari Pere Barrios, amb el suport d'Eines Pimec. Després de l'elecció, Barrios va optar per treballar al marge de l'estructura de Pimec i impulsar una nova entitat . Els impulsors del grup crític, en canvi, han decidit no llançar la tovallola i organitzar-se com a grup d'oposició.Jordi Zaragoza ha explicat que respecten el camí decidit per Barrios, però que ells han decidit "i fer una oposició". S'ha queixat del fet que no tenen accés a la totalitat dels socis de l'organització i que per aquest motiu duran a terme un seguit d'actes per tot el territori per donar-se a conèixer entre els associats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor