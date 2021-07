Barcelona destina 20 milions d'euros a ajudes per a bars, botigues, discoteques i allotjaments turístics

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest divendres que destinaràper a establiments comercials, de restauració, turístics i d'oci nocturn. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha presentat la mesura, que ha justificat pel fet que siguin elsL'Ajuntament ha batejat el fons amb el nom de. El consistori assegura que l'objectiu és la reobertura d’aquells establiments que s’han vist obligats a tancar, protegint el treball i fomentant l’ocupació de qualitat.Les ajudes s'estructuraran en. La primera oferirà 12 milions d'euros i estarà oferta entre el 12 i el 30 de juliol. S'hi podran acollir tots els establiments amb locals en planta baixa hagin fet o tinguin previsió de fer intervencions de millora abans del 2022.Les ajudes oscil·laran entre els 1.000 i els 4.900 euros. Els diners també es podran destinar a, millores de digitalització i d'accessibilitat.La segona fase, que encara no té data d'obertura, transferirà vuit milions d'euros. En aquest cas, les ajudes estan pensades per aa establiments empresarials, comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjaments turístics. L'Ajuntament subvencionarà un màxim de 100.000 euros per a cada projecte.

