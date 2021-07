Desnonen un veí del Poblenou mentre estava hospitalitzat després que s'intentés suïcidar

hmm

Per Tomppa el 2 de juliol de 2021 a les 13:46 0 0

Culpa dels comunistes i populistes del Colau ... deixeu de mentir la gent que existeix un dret a viure a un lloc concreta per sempre ... no, no existeix ... seria un dret de conquesta i aixo no te cap sentit ... si una persona no pot viure a un lloc concreta, es feina d'ajuntament a donar un altre lloc o pagar el lloguer o que sigui ... pero hi ha gent que menteix per la gent i aixo crea confusio. Mes aviat s'ensenya la gent que el dret de conquesta, encara si som a imperi espanyola, no existeix ... has de viure a on pots, no a on vols ... es fastigosa aixo ... viure a Barcelona es possible, nomes no es pas cap dret.