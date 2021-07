Sànchez, Turull, Rull i Forn es retroben amb Puigdemont a Waterloo

El secretari general de JxCat,, l'exconseller de Presidència, l'exconseller de territorii l'exconseller d'Interiorhan arribat a Waterloo aquest divendres perEls quatrehan viatjat per primera vegada a Bèlgica des que van sortir de la presó per trobar-se amb l'expresident. A la seva arribada, però, no els ha rebut Puigdemont a la porta, sinó l'Al cap d'una estona, Puigdemont, Sànchez, Turull, Rull, Forn i Puig han sortit per fer-se una fotografia conjunta, però no han volgut fer declaracions als mitjans. "", s'ha limitat a dir Rull preguntat per la trobada.

