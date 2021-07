Arrels va atendre més persones sense llar durant el confinament

Lava atendre durant el 2020 un total de. Una xifra que suposa un increment respecte de les 2.564 ateses durant el 2019 i les 2.342 del 2018. Segons dades de l'entitat, durant l'any passar es va establir contacte estable amb 681 persones que viuen al carrer, un 26% més que l'any anterior. A més, durant el confinament estricte es van visitar 450 persones més.Del total d'usuaris atesos per Arrels l'any passat,. Pel que fa al perfil dels atesos, el 88% eren homes.Fins a 2.139 persones van utilitzar el centre obert de l'entitat durant el 2020.. Més de 450 persones han guardat la seva bossa de manera estable, ja que l'Ajuntament no té un servei públic de consigna per als sense llar.Arrels també ha fet públics els comptes de l'entitat.. El 53% es va destinar a allotjament i suport social, el 18% a primera acollida, serveis bàsics i equips de carrer, el 12% a estructura i voluntariat, el 9% a sensibilització i incidència política, el 5% a tallers ocupacionals i el 3% a projectes i materials contra la covid.. La resta procedeix de quotes de socis, donatius puntuals, empreses, fundacions, llegats i donacions en espècies

