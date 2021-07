Salut demana a l'oci nocturn fer tests d'antígens abans d'entrar als locals

Altres notícies que et poden interessar

Elha afirmat que l's'haurà d'organitzar per fer. En declaracions a RAC1, ha dit que s'està treballant per "refinar" el pla sectorial que ha permès l'obertura de les discoteques i ha apuntat que".Argimon ha concretat que Salut no pot organitzar el dispositiu i que haurà de ser el mateix sector el que ho faci. El test ràpid, no dies abans, davant la capacitat infectiva de la variant Delta.El conseller ha expressat la sevadavant delque s'ha registrat els darrers dies, en què les xifres s'han multiplicat per deu. Ha situat que elno ha estat l'oci nocturn en concret sinó l', ja que el creixement es va iniciar abans que obrissin les discoteques. Tot i això, ha defensat queper tal que s'instaurin els tests d'antígens a les portes abans d'entrar als locals. Aquesta és unaque ha dit haurà de recaure en el sector, amb qui ha afirmat que s'està treballant.Ha reconegut que laperquè el test l'ha de fer algú habilitat per fer-ho i actualment tothom està treballant. El conseller ha reconegut que no poden obligar, però sí acordar que s'hagi de fer. D'altra banda, ha valorat que elsi ha assegurat no saber quan es donarien les millors condicions perquè tornessin a obrir.

