Sanció de 180.000 euros a IQOXE per l'explosió a la petroquímica de Tarragona

FOTOS Explota la petroquímica de Tarragona Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Previous Next

Laha proposat una sanció de 180.000 euros a l’empresaper unaper l’ explosió en què van morir tres persones (dos treballadors de la planta dei un veí de) i quatre en van resultar ferides durant el procés de producció de la substànciaL’accident laboral es va produir ela conseqüència de l’explosió d’un reactor de la factoria, dedicada a la producció d’. La proposta de sanció, basada en la gravetat de la infracció, "és el resultat final d’una exhaustiva investigació i l’anàlisi de documentació molt complexa per part de la Inspecció de Treball de Catalunya", segons informen en un comunicat.El secretari de Treball del Govern, Enric Vinaixa, ha dit que el procés de sanció a Iqoxe ha sigut "complicadíssim" per la policia laboral catalana. "Davant d'un accident, molta informació es pot esvair", ha recordat. Alhora, ha advertit que "el recorregut d'aquest terrible accident segueix en la via penal", ja que "des del primer moment, la Inspecció, la Fiscalia i els jutjats de Tarragona han estat en contacte".Prèviament, la ITC va tramitar un acte d’infracció per obstrucció contra l’empresa IQOXE per "les contínues dilacions en el lliurament de la documentació requerida per la ITC i els obstacles posats en el curs de les actuacions".A més, paral·lelament a la proposta de sanció per una infracció molt greu, s’acompanya la proposta deper la falta de mesures de seguretat i salut laboral que van patir l’accident. Finalment, la ITC assegura que comunicarà les actuacions a l’Autoritat Laboral, i a la instància judicial penal coneixedora de la causa "amb la qual ha col·laborat i seguirà col·laborant si es requereix".Mentrestant, la companyia ha presentat recentment al·legacions a l'informe d'Inspecció de Treball que assenyalava que s'havia vulnerat el dret de vaga de la plantilla. Aquesta darrera sanció forma part dels 7 expedients iniciats per ITC contra IQOXE per denúncies dels treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor