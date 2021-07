Un menor atropellat pels Mossos durant les protestes post-sentència podria ser condemnat

Àlex, ferit estès al terra a l'avinguda Marquès de Montoliu a Tarragona l'octubre de 2019. Foto: Roger Segura/ACN

Empara al Constitucional

La nit delva ser moguda a la ciutat de Tarragona. Aquella setmana els carrers del centre van bullir amb diverses protestes per la sentència contra els presos polítics -ara ja indultats- i algunes de les imatges més virals per l'actuació dels Mossos d'Esquadra es van produir precisament a la ciutat. Una d'elles,, va generar una onada d'indignació, però gairebé dos anys després el procés judicial ha experimentat un gir inesperat.I és que, el noi atropellat pels Mossos i que va haver de ser atès a l'amb ferides greus, podria ser condemnat per presumpte, segons ha avançat El Món i ha pogut confirmar aquest mitjà. Els agents que conduïen el vehicle policial, però, queden exempts després que un informe titlli d'"inevitable" el succés. Aquella nit, va ser ingressat amb un traumatisme cranioencefàlic i diverses fractures.De fet, segons assegura, advocat que li porta el cas en nom de, "si no fos menor li podrien caure 4 o 5 anys de presó". En aquest cas no hi ha personació de la Generalitat ni de l'Ajuntament, sinó que és la fiscalia la que li demana al noi 80 hores de serveis comunitaris, 10 mesos de llibertat vigilada i una multa de 2.511,60 euros. Tot plegat, segons la fiscalia, per haver cremat un contenidor, ja que asseguren haver vist el noi llençant-hi material pirotècnic i una capsa de cartró.Grau lamenta que no s'hagi dut a terme ni tan sols una investigació de les que es fa habitualment en casos d'atropellament per tal d'"objectivar què va passar". També, que "no hi hagi cap diligència als que es veu als vídeos que sí que mouen contenidors". La defensa dels Mossos per no ser condemnats per atropellament ha acabat esdevenint un revés que podria perjudicar a la persona atropellada.A l'espera que es fixi la data del judici al Tribunal de Menors, el jutge d'instrucció, l'Audiència de Tarragona i els Mossos d'Esquadra han desestimat la petició de practicar més proves per investigar l'atropellament. El procediment s'ha allargat més d'un any, des que el 12 de març de l'any passat elrebés la personació del pare de la víctima en unes diligències ja prèviament iniciades però sense novetats.Després de fer cas omís a les reclamacions de l'acusació, tant el jutge com després mitjançant un recurs l'van arxivar el cas, basant-se en l'informe dels Mossos d'Esquadra. El cas ara està en mans d'un recurs d'empara al. Mentrestant, la Fiscalia ja s'ha querellat contra el menor, i no pas per atemptat a l'autoritat tal com sol·licitava el cos dels Mossos d'Esquadra en l'informe sinó per desordres públics i danys.Aquella setmana a Tarragona hi va haver tres joves que van acabar ingressant a la presó. Laura Solé, David Solé i Joan Tortosa van ser alliberats aproximadament un mes després. Moltes de les causes generades arran de les protestes post-sentència encara estan obertes i a l'espera de resolució judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor