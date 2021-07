El Govern frena la desescalada per l'augment de contagis

Altres notícies que et poden interessar

Fre a la desescalada a Catalunya. Eldels darrers dies - més de 5.000 positius nous en les últimes 24 hores - és, en paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, "". Davant d'aquesta situació, ha anunciat que "ara per ara,". El Govern, doncs, descarta continuar flexibilitzant mesures. També. Almenys, de moment. "El que tots desitgem és no haver de tornar enrere", ha reconegut Argimon en una entrevista a El Món a RAC1.La situació actual, de fet,. Segons el conseller, si no s'estigués vacunant a bon ritme - aquesta setmana s'ha començat a punxar a la franja de 16 a 29 anys -,. Els centres d'atenció primària estan molt "estressats" i la variant Delta està cada vegada més estesa. Sense vacunes, l'onada de contagis vindria acompanyada d'una onada d'ingressos en hospitals i defuncions. Argimon confia que es pugui mantenir la línia actual.Si bé és cert que els principals afectats d'aquesta novasón els joves, que tenen menys possibilitats de passar una Covid greu, Argimon alerta que aquestsPreguntat sobre l'horitzó de la pandèmia, ha explicat que es preveu assolir laper caminar cap a una tardor, ara sí, "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor