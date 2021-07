Pep Guardiola i els seus germans creen una fundació per ajudar a persones desfavorides

El Patronat de la Fundació

i els seus germanshan fundat laper a fomentar i cooperar ena través de l'esport. Encapçalada pels germans Guardiola Sala i membres de les seves famílies, així com amics i col·laboradors propers, la fundació neix com "una manera de compartir i", segons han explicat en un comunicat.La Fundació organitzarà esdeveniments orientats a ladestinats a les causes a les quals donarà suport, com per exemple el... La finalitat ésper a la integració de les persones més desfavorides, i fer xarxa en aquellesper tal de reforçar-les i ajudar a fer-les créixer.en serà el president, i com a vocals del Patronat figuren la Francesca, l'Olga, el Josep, la Cristina Serra, la Laura Guerra i els germans, íntims amics de la família Guardiola Sala.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor