El consens de l'esquerra catalana troba el límit en l'autodeterminació

Retrets pels pactes amb el PSOE i Junts

Consens en la necessitat de potenciar els serveis públics

Debat entre(PSC),(ERC),(CUP) i(En Comú Podem) aquest divendres a la seu de(CCOO) entorn del present i el futur de les esquerres a Catalunya. La conversa, en el marc de les xerrades que organitza la(UPEC), ha anat enfocada a respondre la pregunta del moderador i periodista,: "Per què no hi va haver un Govern d'esquerres?" La resposta, com no podia ser d'altra manera, és pel. D'aquesta forma tan evident han exposat Sabater i Vilalta el perquè un pacte de govern amb els socialistes és impossible. La diputada cupaire ha criticat que "no es pot governar anant en contra" d'aquest dret mentre que la diputada republicana ha insistit que "drets socials i drets nacionals van de la mà".La contrària a aquesta idea ha estat Paneque, que ha substituït a, previst en un inici per assistir a l'acte, però finalment absent perquè havia de presidir la reunió del. La diputada socialista per Girona ha demanat buscar alternatives a un referèndum d'autodeterminació que, segons explica, "només col·laboraria a laen dues parts".En la línia de buscar una solució al, les quatre participants han coincidit en avalar els, tot i que Sabater ha denunciat que el govern espanyol "pretén passar pàgina". Les representants d'ERC i els comuns han coincidit en el "primer pas", però creuen que cal anar més enllà. Vilalta i Sabater han defensat l'mentre que Albiach veu una altra via de "desjudicialització" en laPer les tres polítiques eltambé és clau per seguir avançant en la solució del conflicte. Albiach ha tornat a insistir en la reforma de la sedició com a solució als exiliats, sostenint que "cal adaptar-la als" Al seu torn, Paneque ha defensat que "qualsevol persona reclamada per la justícia ha d'assumir responsabilitats". Tot i això, entén que "és una".Encara en l'àmbit repressiu, les quatre interventores en l'acte han coincidit en criticar la causa del. Vilalta i Sabater ho han definit com "un exemple més" de lamentre que Albiach ha definit l'òrgan com "per judicialitzar la política". Paneque també veu "poc democràtic" que els membres del tribunal siguin polítics del PP, i crida els afectats a presentar recursos per la via judicial. Tot i això, confia en què es demostri que no es van destinar diners públics al projecte independentista.La premissa del debat era perquè no podia existir un govern amb totes les esquerres. An'hi ha un conformat per les duesdel debat i aun altre conformat peri amb el suport de la, les dues formacions independentistes presents al debat.En aquest sentit, Albiach ha reconegut que els faperquè "les discrepàncies són evidents", però celebra que hi hagi hagut acords puntuals de les esquerres a Madrid "per avançar en el dia a dia". La diputada dels comuns, però, ha lamentat que no passi el mateix a Catalunya, i recorda que "el PSOE almenys diu que és d'esquerres, no com Junts": "Tenen aafirmant que Aragonès no podia comptar amb els diputats de Junts si volia un Govern d'esquerres".Al seu torn, Sabater ha volgut recordar que les propostes del conseller d'Economia,, "són les mateixes" que fa Illa, a la vegada que ha criticat que els socialistes es facin dir un partit "d'esquerres". La líder de la CUP ha volgut recordar la seva etapa com a: "Havíem estat governats trenta anys pel PSC i quan vam arribar nosaltres vam fer lleis mai previstes", ha afirmat. Sobre el suport al Govern, Sabater ha recordat que "no és un xec en blanc" i que pot caure en qualsevol moment.Sobre les crítiques d'En Comú Podem i PSC per laamb Junts, Vilalta ha recordat que els republicans són ara els que lideren: "Qui ha de témer veure's superat per les polítiques d'esquerres és Junts", ha afirmat. La portaveu d'ERC també ha volgut recordar que "qui frena el progrés és l'Estat perseguint lleis que tenen l'ampli". En última instància, Paneque ha criticat elal primer partit de Catalunya en les eleccions del 14-F.Però per fortuna no tot separa a les formacions que han participat en el debat d'aquest divendres. El punt d'unió de les esquerres, segons la diputada del PSC, és "laper mitjà de la redistribució econòmica". "Hem de liderar el progrés i la creació de treball digne", ha demanat.Totes quatre han coincidit en la necessitat de donar suport a l'atenció primària en l'àmbit de la sanitat. Albiach ha proposat unpúblic mentre que Sabater ha demanat. En aquest sentit, ha recordat avenços com la renda bàsica universal o la banca pública.L'últim dels grans acords comentat per les participants del debat ha estat la necessitat de reformar la llei electoral. La representant dels comuns creu que si no s'ha fet és perquè "els beneficiats són els partits que governen". Paneque ha demanat unamentre que Vilalta també s'hi ha mostrat favorable.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor