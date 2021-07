Els pescadors de Cambrils tornen preocupats a la mar després de la veda

Preocupació davant la normativa europea

Les tonyines, un problema global

El primer dia de pesca després de la veda d'arrossegament ha estat fluix per a les onze embarcacions del. Una tendència habitual a l'inici de la temporada, que s’ha traduït aquest dijous en poc més de. Entre les captures destaca el pagell, amb 980 quilos, un peix barat que habitualment s'utilitza per al caldo. En canvi, el rap i el lluç, dues espècies ben valorades a la llotja, no han estat tan presents a la subhasta.Els pescadors esperen més varietat en les captures i un preu a l'alça els pròxims dies. En l'horitzó futur, el sector viu amb preocupació la limitació de dies de pesca que planteja la nova, segons ha reconegutL’any 2020 es van pescar 3.300 quilos de peix en el primer dia de retorn a la mar després de l'aturada biològica: 300 més que enguany. Segons els pescadors cambrilencs, es tracta d'una disminució habitual durant les primeres setmanes després de la veda i confien que la tendència canviï aviat. Així ho ha reconegut el pescador, de l'embarcació Josep Jan Dos, que ha tornat a terra amb un total de 300 quilos."La perspectiva és que a partir d’ara vagi de 300 en amunt", ha aventurat.són les dues espècies que han pescat més, dos peixos que al mercat no tenen un alt valor econòmic. En relació al preu de subhasta a la llotja, Pérez reconeix que l'any passat van aconseguir uns preus que no esperaven. "Van ser molt bons. Ara potser ens esperem aquells preus i no es repeteixen, tot dependrà de l'oferta i la demanda", abunda.Més enllà de l'inici de les perspectives davant d'una novaque s'allargarà fins l'abril de 2021, el sector de l'arrossegament cambrilenc no amaga la seva preocupació davant la normativa europea que retalla a la meitat els dies de pesca i imposa una reducció del 40% de les captures fins al 2025.En aquest sentit, Masdéu lamenta que no saben "com s’aplicarà" el pla plurianual europeu i que aquesta situació representa "un futur complicat per al sector". Lamenten que les administracions "no tenen en compte tot l'esforç que ha dedicat la flota de Catalunya amb les seves vedes per tirar endavant i cuidar no només el sector, sinó tambéLa flota pesquera de Cambrils ha de fer front a un altre problema sobrevingut els últims anys: la proliferació de tonyines al Mediterrani. Les més afectades són les barques d'encerclament, que veuen com aquests animals es mengen les captures de. En ocasions, també provoquen danys importants a les xarxes.Segons la secretària de la Confraria, es tracta d'una problemàtica que ha augmentat exponencialment en els darrers anys i que té conseqüències per a tots els pescadors, ja que la tonyina és un granque diàriament menja el 10% del seu pes, desequilibrant

