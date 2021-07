Cues per als tests d'antígens del Vida.

. Limitat des de l'origen en 10.000 persones diàries i amb els abonaments exhaurits, el Vida s'aventura aquest estiu a trencar el distanciament social que ha marcat la música en directe l'últim any a partir d'un cribratge d'antígens sense precedents a tots els assistents, que ha provocat cues de més d'una hora de durada, segons expliquen alguns assistents aLes actuacions deambhan protagonitzat l'inici de la primera jornada, en una programació que aposta per artistes de proximitat. L'any passat el Vida va haver de cancel·lar-se per la crisi sanitària.Els assistents i treballadors que s'espera que passin pel recinte vilanoví aquest dijousi, una vegada es confirmi que són negatius per covid, poden accedir a la Masia d'en Cabanyes. El procés del testatge és ràpid i no ha generat esperes, però el sistema per comunicar el resultat ha fallat en alguns moments i ha provocat cues a la zona d'incidències.En el cartell destaquen noms com, Hinds i Guille Milkyway per aquest dijous, als quals s'hi afegiran Maria Arnal i Marcel Bagés,o Mujeres entre divendres i dissabte.

