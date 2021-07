Auditoria de l'enemistat íntima

Les llibretes d'Oriol March

Es presenta un llibre que va d'. De fet, ja està titulat així per no confondre el personal. Aborda el que són(abans CDC i el PDECat) i. Malgrat les diferències ideològiques, competeixen per una part important del pastís, han fet vida de parella els darrers anys i en molts casos, com ara els de, a la rivalitat política s'hi suma una relació personal més que difícil.La repressió, que ha imposat la llunyania física, ho ha accentuat. El relat deal llibre que s'ha presentat aquest dijous a Ona és, de fet, minuciós i rigorós a l'hora d'inventariar les seves trobades o intents d'articles conjunts des del fracàs d'octubre de 2017. Les relacions dels darrers anys sempre han requerit molta diplomàcia prèvia ii no sempre han prosperat malgrat que fa un mes i mig van decidir tornar-hi Són, doncs, enemics ambi que lluiten per l'hegemonia en l'espai independentista. Però també són íntims perquè. Hi pot haver governs amb Junts i ERC o sense algun dels dos, però el que és segur és que no hi haurà independència si no hi estan ells implicats. Per això, han recordat els autors, ningú s'ha atrevit a fer de veres el pas de buscarmalgrat que l'horitzó de la legislatura no sembla molt ambiciós. Tal vegada hi han tornat perquè no estan tan lluny i als lectors els costaria endevinar a vegades qui diu què.La complexitat de les relacions polítiques i del moment català és el que retrata, en format deque es llegeix còmodament, Enemics íntims, de Pòrtic, amb pròleg dei que han escrit els dos periodistes de. Una lluita entre tradicions polítiques que ve de lluny, però que en el nostre cas s'accentua quan ERC amenaça de fer elen el context posterior al procés participatiu delAcompanyats d'Àlvaro i responent les oportunes preguntes desobre el que ha definit com "el tema" per entendre el context polític, els autors han retratat el detall dels moments que recull un llibre que, ha emmarcat Serra, busca. Per fer això darrer només els calia consultar les hemeroteques. Per fer el primer, auditar, cal posar-hi rigor. I també, ha apuntat Àlvaro, no voler condicionar l'escena o tenir-hi protagonisme. Trobar la distància ideal és un dels secrets de la feina de Serra i March.A Enemics íntims es prioritza el contrast dels fets per davant d'"" en aquesta guerra. Àlvaro ha explicat en què consisteix el periodisme polític, que és del material que està fet el llibre, i el seu equilibri: "És un gènere a mig camí entre", ha dit. En efecte, el detall i l'anècdota expliquen coses i capten l'atenció, i la mirada analítica és la que dona profunditat per saber-ne més i formar-se criteri.Això es fa parlant amb gent i, com ha explicat March, repassant i rescatant les notes de les llibretes que es van acumulant amb els anys de les rodes de premsa, les manifestacions, les trucades, els cafès i els passadissos del Parlament. Ell és dels que, fa inventari minuciós de què ha passat, el clima, de qui entrava i de qui sortia o parlava amb qui. El que no s'usa o destaca en una crònica del dia, pot ajudar aanys després.El llibre apunta claus d'una relació que, segons Serra, ha estati ells han apuntat, a instàncies d'Heredia, les que vindran en una legislatura que pretén fer foc nou, amb una taula de negociació als que els dos socis tenen una aproximació diferent per mig. Han indicat nous fenòmens com ara lai la puixança de figures com arai un president a Palau,, que, segons March, "vol fer de president i exercir".Hi ha una certa sensació que som on érem, que les coses han canviat poc i costa passar pàgina malgrat els indults. Serra hi posa un però i apunta que les coses es comencen a moure i que alguns tabús, com el que es nega a una, comencen a caure "malgrat que encara tingui costos de cara a la pròpia parròquia". Però l'acord sobre què ha passat, què ha fallat, com respondre i la normalització de relacions -o la resolució de la pugna- està per arribar. Donarà per més llibres, esperem que també periodístics, encara que els pesi a alguns protagonistes i pretenguin rebatre-ho

