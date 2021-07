Cuixart posa deures a l'independentisme: unitat i tornar al carrer

Missatge a Madrid i la Generalitat

Més de 200 càrrecs territorials i nacionals han escoltat Cuixart. Foto: ACN

vol exercir de pal de paller de l'independentisme després d'un època de tensions internes i de desorientació estratègica. Conscient que és l'entitat que gaudeix de suports més transversals i que la veu del seu president,, és de les més escoltades i respectades, aquest ha posat deures i marcat línia al conjunt del moviment aquest dijous, en el seuEl missatge de Cuixart tenia dues potes principals. Per una banda, la necessitat de no fer marxa enrere iper seguir denunciant lade l'Estat i reivindicant la República catalana, motiu pel qual ja ha convocat el primer gran acte per a l'a Barcelona. I per altra banda, ha instat els diferents actors a aparcar les diferències i ha anunciat que celebrarà el seu 60è aniversari -a l'entorn de l'efemèride l'11 de juliol- a la Catalunya Nord per facilitar que hi puguin assistir tantcomen una esperada imatge de "retrobament nacional".En un acte davant més de 200 càrrecs de l'entitat al campus de l'UPF de Poblenou, Cuixart ha començat deixant clar que "cap indult farà callar la veu del poble de Catalunya, la veu d'Òmnium Cultural". Pocs dies després d'aquests indults, la primera reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès i la convocatòria de la primera taula de diàleg d'aquesta legislatura , s'ha preguntat: "Si no ha aconseguit fer-nos callar el Suprem o el Constitucional, algú creu que un indult farà renunciar al poble a la seva llibertat?".Per això, ha avisat que la seva entitat que seguirà "denunciant la vulneració de drets fonamentals fins que no arribi la" contra l'Estat. Ha centrat part del discurs a recordar, en especial els últims que han de fer front als 5,4 milions que li reclama el Tribunal de Comptes , pels quals ha demanat tornar a omplir la Caixa de Solidaritat "per evitar la seva mort civil" i que la Generalitat estigui al seu costat.En un missatge cap a la Moncloa però també cap a l'executiu català, Cuixart ha avisat que Òmnium seguirà pressionat des de la"tots els polítics per votar tants cops com faci falta". "Seguirem exercint cadascun dels drets que el Suprem i el Constitucional van tombant", ha subratllat, referint-se tant al dret a la manifestació com a la lluita per la independència. Per això, ha cridat a "seguir mésmai" i tornar a omplir Barcelona l'11 de setembre.Igualment, el l'ex-pres polític ha lamentat que "s'ha intentatexistent" a partir de la repressió i, davant d'això, ha instat els dirigents territorials a fer que Òmnium segueixi sent "aquest últim espai amable" i a "ser útils més enllà d'importants". I amb l'objectiu de fer de frontissa, ha anunciat l'acte del 60è aniversari a la Catalunya Nord -sense especificar-ne lloc ni data-: "Perquè ens hi puguin acompanyar el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, serà un acte de retrobament nacional".En diversos moments d'aquest acte, en què Cuixart s'ha emocionat, ha agraït el suport dels socis de l'entitat mentre estava a la presó i ha tingut un record especial per l'expresidenta d'Òmnium. "Estiguem orgullosos i orgulloses de l'1-O i el 3-O i de tot allò que farem", ha reclamat, així com a "seguir molestant tants cops com faci falta" per assolir els objectius nacionals però també socials i culturals de l'entitat.Els vicepresidents d'Òmnium,, han desgranat a l'inici les activitats que tenen preparada per als propers mesos i que culminaran l'11 de setembre amb el primer gran acte de Cuixart. Serà a les 12h al passeig Lluís Companys de Barcelona, el qual han cridat a omplir-lo "per l'amnistia, l'autodeterminació i la llibertat" i per "tornar a demostrar que l'independentisme és més viu que mai". Després, durant la resta del dia, tindran llocde diversos grups que han assegurat que seran de primer nivell i, a la tarda, se celebrarà una manifestació -segurament amb l'ANC- que encara no s'ha desgranat.Prèviament, però, Òmnium pretén tornar al carrer i "recuperar l'activisme i reiniciar el cicle de mobilitzacions contra la repressió i per la independència". L'entitat faràper diversos municipis del país realitzant-hi actes i debats "per tornar a connectar amb la ciutadania". "Avançarem cap a la independència però no volem deixar ningú enrere", han clamat, subratllant que Òmnium "segueix al peu del canó sensibilitzant i buscant consensos".

