El Govern obligarà els promotors de renovables a pactar amb el 85% dels propietaris dels terrenys

Protegir l'agricultura i impedir la concentració de plantes

Una proposta per consensuar amb els sectors afectats

Fer possible el tancament de les nuclears

Biodiversitat i canvi climàtic

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, vol modificar abans de novembre el decret de renovables que regula les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Els canvis responen a tres objectius. El primer, assegurar laper impedir projectes sense l'acord del 85% dels propietaris dels terrenys ni amb els ajuntaments. El segon, distribuir les instal·lacions per. I el tercer, impedir que la transició energètica comporti la substitució deper plaques fotovoltaiques i generadors eòlics.Jordà ha explicat en la compareixença a la comissió parlamentària que l'agricultura i el medi ambient no són "antagònics", ja que elssón "els veritables gestors del territori" i els que més poden preservar la biodiversitat. Per això, ha aposat per laamb tots els agents implicats, un sistema "més lent però més efectiu" de protecció del territori i que genera menys malestar a la població afectada, ha dit.La seva prioritat principal serà lai ha apostat per un model "sobirà, democratitzat i proper en la captació, transport i distribució". De fet, ha dit que elposarà "dues velocitats més" a la implantació d'energies renovables. "Si no ho fem nosaltres, ens ho faran des de fora i seguint el model oligopolístic del segle XX", ha reblat.Des de l'aprovació d’aquesta norma, de finals de novembre del 2019, els promotors han presentat. La Generalitat ha rebut. L'òrgan encarregat d’analitzar-ne la viabilitat, anomenat "Ponència de les renovables", n'ha analitzat 392, donant el vistiplau a la tramitació de 253.La falta de límits per alsuposa una amenaça per a l'activitat agrícola. La llei permet que els oligopolis energètics lloguin els camps de conreu per un preu que pot ser molt més rendible que l'activitat agrària. El tancament de l'activitat també comporta l'abandonament de la ramaderia, el descuit dels boscos i el despoblament rural. Per impedir-ho, la nova regulaciómés favorables per a l'agricultura, que, en cap cas es podran utilitzar per a plantes fotovoltaiques ni eòliques.La nova norma només exceptuarà els, que s'han convertit en bosc perquè fa 20 o més anys que ja no els conrea ningú. En aquests casos, s'hi podran ubicar plantes energètiques sigui quina sigui la seva capacitat agrològica. Segons dades del mateix departament, en els últims vint anys, Catalunya ha acumulat entorn deEl Departament d'vol tenir la norma modificada aquesta tardor. És per això que inicia una ronda de contactes que inclourà el món local, les entitats ambientalistes i la pagesia per contrastar punts de vista i impulsar un acord el més consensuat possible. La llei prevista es convertirà en laL'impuls de lesha de servir per assolir l'objectiu de la Llei del canvi climàtic, que és la. La norma estableix que, el, eldel consum elèctric de Catalunya ha de ser de fonts renovables; condició indispensable per al tancament de les centrals nuclears. Aquesta proporció ha de créixer fins alAvui, el 54% de l'energia elèctrica consumida a Catalunya surt de lesque estan en marxa. El Parlament va establir elcom a límit per al tancament de tots els reactors atòmics, però, posteriorment, el govern espanyol va allunyar-ne l'horitzó fins al. Segons la planificació,tancarà el 2030, el 2032 ho farài, finalment, el 2035 tancaràFora de l'energia, ha dit que cal una major connectivitat dels espais protegits, posar en marxa l'agència de la natura, aprovar la llei de lai la d'avaluació ambiental per actualitzar els textos actuals. Peratmosfèrica ha anunciat que s'instal·laran més estacions de control, es reforçarà l'oficina del canvi climàtic i es farà una assemblea ciutadana pel clima per desplegar la llei del canvi climàtic del 2017.

