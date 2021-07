Inventen una palleta que atura de manera instantània el singlot

Així és la palleta Foto: HiccAway

Un ensurt, estirat amb força un dit, beure aigua sense respirar... Lés immensa i a cadascú li funciona de manera irregular. Ara, però, una empresa assegura haver patentat l'invent que aconseguirà frenar en sec i de manera immediata aquest mal.Una palleta anomenada, que es defineix a si mateixa com a "eina de deglució i succió inspiratòria forçada", és un dispositiu de plàstic en forma d'L amb un filtre en un extrem i una tapa ajustable en una vàlvula de pressió. La persona amb singlot ho té molt fàcil: col·locar la palleta en un got d'aigua i fer el primer glop. És efectiu en un 95%, segons els creadors de l'eina.Ha estat creada pel doctorde la Unitat de Cures Intensives de Neurociències de la Universitat de Texas. El dispositiu es va provar amb 249 voluntaris, que van demostrar la seva funcionalitat en un 95%.La vàlvula de pressió i el fet de succionar la palleta per aconseguir beure l'aigua del got provoca que es desencadeni el moviment necessari del nervi frènic i la contracció del diafragma que provoquen el singlot. Els investigadors consideren que, si es mantenen ocupats amb una altra funció -com beure aigua d'aquesta manera-, el singlot s'atura de cop.

