Fibracat TV: una televisió en català i feminista és possible

Visibilitzar més de 200 dones en un any

Una televisió en català i feminista és possible? Fibracat TV ha demostrat que sí. El canal de TDT impulsat per l'operadora de telecomunicacions Fibracat ha complert un any superant els objectius marcats inicialment. Les primeres dades d'audiència indiquen que arriba adiàries amb una temàtica centrada en l'i laFibracat TV va néixer el juny de 2020. La seva programació ocupa un canal de–a l'espai de l'antic RAC 105 TV- però també en streaming al web fibracat.tv, a la carta i a la plataforma Fibracat Plus, entre altres finestres. Un any després del naixement, té una cobertura televisiva que permet arribar a un 92% de Catalunya i globalment a través d'Internet.Fibracat TV no emet pel·lícules, ni sèries ni programes convencionals, sinó espais divulgatius i entrevistes amb una durada d’entre 5 i 30 minuts i, en alguns casos, amb una aparença similar a les que podem trobar a xarxes socials. De fet, és una proposta clarament diferenciada: continguts innovadors en format i amb una programació centrada sobretot enMés del 80% de la programació és de producció pròpia i el 94% creada a Catalunya. A més, és l’únic canal de TDT del nostre país amb el 100% de contingut en català. Més enllà de xifres, és una televisió revolucionària. No vol ser un negoci sinó que té un propòsit clar: contribuir a l’avanç cap a una societat on la igualtat sigui real, efectiva i definitiva.Un objectiu que es plasma en un manifest fundacional clar i català: "Afrontem la implementació del nostre compromís per la igualtat com una oportunitat única: la de contribuir a l’avanç cap a una societat en la qual aquesta igualtat sigui real, efectiva i definitiva", declaren.Alsde les televisions convencionals el temps de paraula de les dones se situa a l'entorn del 30%. En el cas de les, per la seva banda, no es passa del 35%, segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Fibracat TV també va néixer per revertir aquestes estadístiques: eld'emissió el protagonitzen dones.El canal destaca científiques, inventores, enginyeres, empresàries, artistes i altres dones amb talent sovint invisibilitzades. De fet, en el primer any de vida, Fibracat TV ha projectat unes 200 dones.en els seus sectors però, sovint, poc reconegudesL'espai Connectades el protagonitzen dones amb talent que responen un qüestionari d'un assistent de veu. Han passat per l'espai la periodista Neus Tomàs; la vicepresidenta d’HP Guayente Sanmartin; la cineasta Isona Passola; o la neuròloga Mercè Boada, entre altres.però quasi ningú sap qui són. L'enginy (in)VISIBLE , presentat per, professora de la UPC i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, visibilitza dones que han fet progressar la humanitat però que són desconegudes per la majoria. Destaquen els casos de Temple Grandin, una etòloga que patia autisme però que va poder transformar la ramaderia als EUA així com Gertrude B. Elion, descobridora de nous tractaments per a la leucèmia i la malària.(ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) fora de Catalunya. Stem arreu viatja pel món per visibilitzar dones que han fet estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) a universitats catalanes i que desenvolupen la seva carrera a empreses i institucions d'arreu del planeta.... A Estat crític , aficionades a la lectura o als viatges fan les seves recomanacions en format youtuber. A Emergents , per la seva banda, es presenten prometedors noms del món de la música a través dels seus videoclips. A Club Session es descobreixen DJ femenines d'arreu del món com Miss Monique, Blanca Ross, Korolova, Diana Moreno, Julie Blend, Noire o Sara Krin. Finalment, a Mariola Mobile , la periodistadona consells per treure tot el partit al nostre smartphone.

Programes Fibracat TV 2021 by naciodigital on Scribd

A més, entre els programes de Fibracat TV més vistos, destaca Feministic , espai presentat per, periodista, humorista, reportera i guionista. En clau d’humor i en monòlegs de 5 minuts, analitza temes com la falta de dones en el món TIC, els haters i el masclisme o l’assetjament a les xarxes socials.El canal també prepara noves estrenes com Lab06, creat amb la col·laboració de la Universitat de Manresa amb l’objectiu d’apropar la ciència als més petits i La mare del Tano, onparlaran de les maternitats amb un toc d'humor. Una altra novetat serà Xarxa de dones, que presentarà dones del sector de la moda a través de les seva presència a xarxes.