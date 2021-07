El govern espanyol adverteix als nous jubilats que cobraran menys pensió

, ha alertat aquest dijous el ministre de Seguretat Social,. L'advertiment a la generació del baby boom ha arribat poques hores abans de la signatura del primer paquet de reforma de les pensions.La reforma acordada entre el govern espanyol, la patronali els sindicatsfixa que les pensions s'actualitzin automàticament segons l'evolució de l'IPC de l'any anterior, un canvi que millora el poder adquisitiu dels pensionistes.L'altre gran punt de l'acord és crear incentius perquè els treballadors allarguin la vida laboral, una mesura per reduir la despesa que no serà l'única, segons Escrivá, que ha explicat que els baby boomers són una generació "més ampla" que les precedents i hauran d'assumir "una mica de l'esforç que cal fer de moderació de la despesa".que es té en compte per calcular l'import de la pensió. Ara es calcula en funció dels 25 darrers anys i Escrivá va elaborar un document en què l'allargava fins als 35, però la mesura no va tirar endavant."La possibilitat d'ampliar o no el període de còmput hauria d'anar acompanyada d'elements com ara una major generositat en les llacunes o la possibilitat d'excloure els pitjors anys en el període de càlcul", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor