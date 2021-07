Salut destinarà 80 milions d'euros per una salut mental «més accessible»

destinarà 80 milions d'euros per "fer una salut mental accessible, proactiva, propera, resolutiva, longitudinal i apoderant i potenciant l'autonomia de les persones afectades", i incorporarà aquesta tardor 150 professionals d'aquest àmbit als. Segons ha dit el conselleraquest dijous en comissió parlamentària, seran psicòlegs comunitaris. El cap de la conselleria ha afegit que cal reconvertir ells 1.100 llits de llarga estada psiquiàtrica per avançar a un "model inclusiu", per exemple, amb pisos terapèutics.En afegit, l'ha explicat que es mantindran elsi els referents escolars -prop d'un miler- perquè siguin gestors de salut en un sentit més ampli. Argimon també ha dit que vol abordar la violència "obstètrica" i ha assenyalat que cal garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs "amb equitat territorial".Argimon ha destacat que els 150 nous professionals seran principalment, però també hi haurà. S'integraran als equips d'amb un índex de privació social i econòmica més elevat. La intenció és incorporar nous professionals a la resta d'àmbits dels CAP l'any vinent.El conseller ha recordat que la probabilitat de patir problemes de salut mental entre la població deha passat del, i que és més greu la diferència econòmica, ja que entre la població més desfavorida la dada arriba al, mentre que en les classes més afavorides és el. Els trastorns de comportament alimentari també s'han incrementat un, ha afirmat.Una de les mesures innovadores és que es desplegaran 52 equips multidisciplinars per crisisque puguin fer dues o tres visites a la setmana durant tres o quatre mesos. Argimon també ha anunciat que Salut destinarà 15 milions d'euros en quatre anys a la prevenció del suïcidi . El conseller ha dit que l'objectiu és "fer un pas més" i crear un observatori del risc de suïcidi que vagi més enllà de les xifres i sobretot l'Pel que fa a la, Argimon creu que la pandèmia els ha colpejat "clarament", i per això ha dit que cal "redissenyar" la seva atenció amb la creació de l'un pressupost unificat i una atenció integrada. També es millorarà l'amb els equips d'atenció primària i es reforçarà l'atenció a l'entorn domiciliari.L'es reforçarà amb el. Es desplegarà la llei d'ontologia, s'assignaran gestors de salut a tota la ciutadania, i s'assignarà a tota la ciutadania un gestor de salut. A les escoles, elsi elscontinuaran amb una feina similar, però deixaran de ser només covid per ser "de salut".En l'àmbit de la, Argimon ha destacat la violència "obstètrica", tant la intencionada com la que no ho és. Ha exposat que s'ha de fer "sobretot des del punt de vista de la". També ha assenyalat que cal garantir el dret a la"amb equitat territorial", que ha reconegut que actualment no es dona. El conseller ha afegit que els professionals tenen dret a ser, però una institució "mai" pot ser objectora, ha afegit.Acabant la seva intervenció, Argimon ha demanat: "Els necessitem perquè som cohesionadors de la societat, som redistribuïdors de la renda, i lluitem contra les desigualtats". També ha insistit, però, en: "El 50% del nostre equipament és obsolet", ha reclamat mentre que s'ha compromès a invertir 1.843 milions d'euros en una

