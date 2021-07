Felip VI crida a estar «estretament units» en uns Premis Princesa de Girona amb buit institucional

Felip Vi ha afirmat aquest dijous a Barcelona que només "estretament units" es podrà superar la "incertesa" que ha viscut la societat al llarg dels darrers temps. El monarca, acompanyat de la reina Leticia, ha presidit l'acte de lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona, que s'ha celebrat al Caixafòrum de Montjuïc enmig del buit institucional per part del Govern de la Generalitat, que no hi ha estat present al tractar-se d'un acte de la Casa Reial. Per part del govern espanyol, hi ha estat present la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, així com també hi era la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.En el seu discurs, Felip VI s'ha referit en tot moment als efectes de la pandèmia i a com ha impactat també en els joves, que pateixen "un nivell de desocupació altíssim i que no poden ser els perdedors d'aquesta situació". Ha estat en aquest context que el cap de l'Estat ha insitit en el seu missatge unitari al dir que "junts serem més capaços d'encarar amb esperança el desitjat futur de recuperació".El monarca ha obviat en tot moment qualsevol referència explícita a la situació política, passant del tot de puntetes sobre tot allò que podria generar controvèrsia. Però sí que ha volgut aprofitar el context pandèmic per destacar els vincles d'unitat i cohesió. Ho ha fet al subratllar com la crisi sanitària "ha fet emergir amb tot el seu vigor els valors profunds que ens defineixen: la solidaritat, l'esforç col·lectiu, la unió i l'afecte entre ciutadans".La princesa Elionor ha fet una breu intervenció, amb una part en català, en què ha manifestat que "s'alegra molt" de tornar a Catalunya, que "sempre ha estat referent en iniciativa, creativitat i emprenedoria". L'hereva de la Corona també ha aprofitat per fer un esment a la "unió entre diferents generacions que, juntes, formen la nostra societat i busuqen el progrés de tots".L'acte al Caixàfòrum tanca un cicle d'intensa activitat de la Casa Reial a Catalunya, que va començar el 16 de juny amb la seva assistència al Cercle d'Economia en companyia del president de Corea del Sud. Va ser en aquest acte quan es va produir la primera trobada amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès . Després, diumenge passat al vespre, va assistir al sopar inaugural del Mobile. En aquesta ocasió, el president Aragonès va compartir taula amb Felip VI. L'endemà, ni Aragonès ni cap membre del Govern van participar en l'acte d'arribada del monarca al Mobile , però sí que es van incorporar més tard a la trobada.Els reis han presidit l'acte de Han rebut els guardons la veterinària i escriptora Maria Sánchez, el cineasta Guillermo García López, l'advocada Lucía Goy Mastromiechele, l'empresària Pepita Marín Rey-Stolle, els investigadors César de la Fuente i Rubén Costa, i els emprenedors socials Ousman Umar, Guillermo Martínez Gauna-Vivas i Juan David Aristizábal.

