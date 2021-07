Més de 160.000 catalans, exclosos del passaport Covid tot i haver passat la malaltia

Altres notícies que et poden interessar

Haver passat el coronavirus serveix per obtenir el passaport Covid , necessari per viatjar sense restriccions per Europa i que ha entrat en vigor aquest dijous. PeròTotes les persones que van ser diagnosticades de la Covid-19 amb un test ràpid d'antígens queden excloses del salconduit impulsat per la Unió Europea per afavorir la mobilitat aquest estiu, perquè la directiva que regula el documentde la malaltia.Almenys, segons càlculs del Departament de Salut citats per TV3. Es dona la paradoxa que fins sis mesos després de la prova en què van donar positiu els afectats no podran vacunar-se. Salut no dona cap solució per als afectats. "És decisió de la UE", va argumentar aquest dimecres, secretària de Salut Pública.D'aquesta manera,abans de viatjar a un altre país de la UE o un test d'antígens 48 hores abans.El certificat Covid es pot obtenir a través de La Meva Salut, i per rebre'l cal haver estat vacunat amb la pauta completa, haver-se recuperat de la malaltia durant els darrers sis mesos o aportar una prova diagnòstica negativa abans de viatjar.

