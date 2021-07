El Tribunal de Comptes ha emès aquest dijous un comunicat on reivindica la seva "independència" i assegura que el seu personal és "altament qualificat". El tribunal té entre els seus membres el germà de l'expresidenti ha posat al capdavant de la gestió dels expedients independentistes l'exministra del PP,. A més, sosté que la seva funció és "eminentment tècnica" i recorda que els seus consellers són elegits per tresEs tracta d'un comunicat inèdit del Tribunal de Comptes, que aquest dimarts va rebutjar totes les al·legacions de les defenses i va donar quinze dies a 34 excàrrecs de laperquè dipositin 5,4 milions d'euros presumptament gastats en l'acció exterior delentre 2011 i 2017.El Tribunal ha estat objecte de crítiques aquestes setmanes per la seva, i acumula episodis polèmics com l'absolució de l'exalcaldessa de Madrid,, l'any 2019, condemnada en primera instància a pagarper la venda de 5.315 habitatges protegits a fons voltors.Referint-se a les sevs funcions, recorda que "elssón aprovats pel ple del Tribunal de Comptes iper altres instàncies ni recorreguts". També destaca que exerceix "una funció jurisdiccional dirigida a jutjar responsabilitats comptables per obtenir la restitució dels fons públics davant usos indeguts".En aquest sentit, recorda que els seus consellers "són elegits per" a les cambres parlamentàries espanyoles. "Ladel Tribunal de Comptes és contribuir a promoure la bona gestió i salvaguardar els fons públics des de l'exercici professional de les seves funcions fiscalitzadora i judicial", conclouen.El president del govern espanyol,, havia alertat aquest dijous que el fet que Mariscal de Gante fos l'encarregada d'elaborar aquests expedients és unque demostra la necessitat de renovar l'òrgan. Segons Sánchez, "el PP s'hauria de fer mirar dir que el PSOE i el govern d'Espanya", mentre ellsi tenen els "exresponsables" del partit elaborant aquests expedients.

