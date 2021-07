Adif indemnitzarà amb 207.000 euros la família de la víctima del descarrilament de Vacarisses

Un any i mig després deli la família de la víctima han acordat unai mantenir els parents de la víctima informats de les novetats per millorar la prevenció d'accidents en les línies ferroviàries del país. S'estableix la figura del cap de l'Àrea de Projectes i Obres com a interlocutor fix amb la família. És el que detalla el document al qual ha tingut accés l'ACN.Adif reconeix la seva responsabilitat objectiva de l'accident i indemnitzarà la família ambi es compromet a tenir habilitat un accés al tram de via on es va produir el sinistre perquè li puguin rendir homenatge puntualment, acompanyats d'un agent habilitat de la concessionària si volguessin arribar al punt exacte.L'accident va tenir lloc ela les 6.15 h, quan el tren, que havia sortit de Manresa (Bages) i es dirigia a Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), va descarrilar en topar amb unes roques que havien caigut a la via al seu pas per Vacarisses. La sotragada va fer que una de les portes laterals es desmuntés i la víctima caigués a fora del comboi, patint ferides mortals.En un primer moment, el4 de Terrassa va decidir arxivar la causa en considerar que Adif no tenia responsabilitats sobre l'accident i que havia estat fruit de l'acumulació d'aigua per les pluges caigudes. Però el passat mes de gener, l'va comunicar la reobertura per determinar si no s'havia tingut suficient cura en el manteniment de la línia.

