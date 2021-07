Els Mossos investiguen l'incendi d'un pis de Sant Quirze amb una dona en estat crític i un nadó ferit

Elsles causes que han originat unaquest dijous al matí en uni que ha deixati un, en estat menys greu, segons han assenyalat fonts dels Bombers aTal com ha avançat la SER Catalunya, que ha precisat que es tracta d'un habitatge ocupat, i ha confirmat aquest diari, s'ha declarat, situat al carrer Pompeu Fabra, 54. Els, tal com han detallat, han rebut l'avís a les 11.30 hores i hi han enviat deu dotacions.El foc en l'immoble ha deixati un, en estat menys greu, que serien mare i fill. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a la unitat de cremats de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on han quedat ingressats.La policia catalana ha engegat unaper esclarir els fets i no hi ha cap persona detinguda fins al moment. L'Ajuntament de Sant Quirze ha activat, amb urgència, els Serveis Socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor