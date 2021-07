Montserrat aparta un monjo per un nou cas d'abusos a un menor

Unesquitxa. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació contrael 2019, quan la víctima tenia. L'abadia ha apartat el monjo, li ha obert uni li ha prohibit mantenir contacte de cap mena amb menors d'edat mentre les autoritats judicials i policials investiguen el cas.En un comunicat, el monestir transmet la seva, i lamenta els "danys" que hagi pogut sofrir. La comunitat benedictina va rebre la notificació de la denúncia aquest dimecres.En paral·lel, la comunitat també ha obert una investigació per tal dei "determinar-ne les". El monestir destaca, a més, el seu "compromís" i la "decidida voluntat de lluitar contra tota mena d'abusos aplicant la normativa i els protocols previstos de manera ferma i taxativa".El mateix 2019 va ser notícia el cas del, a qui la comissió creada a Montserrat per estudiar els casos d'abusos sexuals a menors va definir com un "depredador sexual i un pederasta" . Fins a una dotzena de persones van denunciar-lo, i van explicar que fins i tot havia arribat a utilitzar la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor