El comerç de Barcelona crea una plataforma digital per competir amb Amazon

L'Ajuntament de Barcelona confia tenir operativa al setembre la, que servirà perquè els comerços de la ciutat venguin online els seus productes i aspirin ai altres empreses que dominen actualment el comerç en línia. Així ho ha anunciat aquest dijous el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.El projecte és una iniciativa privada, impulsada pels eixos comercials de la ciutat, però que compta amb el suport del consistori.t i a partir d'aquest juliol tots els comerços de la ciutat que hi vulguin participar, s'hi poden apuntar.A la tardor finalitzarà la fase d'adhesions i a partir d'aleshores la plataforma funcionarà a ple rendiment. Els clients tindran. Per exemple, fer comandes a través de Whatsapp, reservar productes en línia i recollir-los a la botiga o pagar els productes online i rebre'ls a casa.Elsque s'adhereixin a bcnMarket ho poden fer de manera gratuïta o pagant una quota de 8 a 12 euros, en funció de si és establiment associat a un eix comercial o no.En paral·lel a la posada en marxa de la plataforma de venda en línia, l'Ajuntament també impulsa la, per fomentar que els barcelonins i barcelonines comprin i adquireixin serveis als establiments de proximitat i presencials de la ciutat. "Són espais que afavoreixen la cohesió social i la convivència del veïnat", defensa l'Ajuntament en relació als comerços de barri. "Contribueixen a la vitalitat dels barris i a la seva seguretat, que generen interacció social i aporten activitat en l’espai públic", apunten.

