Mai la gent gran havia importat menys

"Els joves no ens veuen", impressionant reflexió d'un dels convidats ahir al programa. Per si no hi havíeu parat atenció, Tabús ésd'avui. Molt ben conduït per, sap ser reflexiu i humorístic alhora. Estan ben fusionades les parts de conversa i el monòleg de Verdaguer sobre el tema que toca cada setmana.Però no ens desviem, tornem a la frase. "Els joves no ens veuen", venia a tomb d'una pregunta sobre la concepció que laté avui de les persones grans, dels avis, dels jubilats. Quina resposta! I quanta lucidesa i amargor en les seves paraules. No els veuen perquè, per norma general, les, no se'ls dona el valor que haurien de tenir, l'. És terrible però és així. Vivim en un món en què el passat no interessa a ningú, és una nosa, una relíquia, nostàlgia tronada. I dins del fàstic generalitzat que provoca el passat, s'hi empaqueten les persones grans. La lògica és perversa, però és, valgui la redundància, pura lògica.Mai el passat havia importat menys del que importa avui.. Bé, això si hi ha sort. La majoria de vegades es destrueix i es llança. El relativisme impera, lessegons el qual només es valora l'èxit, la rendibilitat econòmica, la tecnologia punta, la marca, el mercat. El passat s'escombra claveguera avall. I què són les persones grans sinó passat? La prova més recent i més crua és l'efecte de la pandèmia a les, tractades com guetos d'infecció, reductes abandonats. La gent gran i les seves famílies han pagat un preu molt alt. I per contra, s'ha pagat un preu polític molt miserable per la nefasta gestió feta.Al Tabús d'ahir tot era, tot era, totaa. Ens van parlar sobre la família, sobre tenir poc i tenir molt, sobre l'afecte i la sexualitat, sobre el pas del temps, sobre aprendre de la vida, sobre l'experiència i com compartir-la. També sobre l'empatia –"la respecto molt aquesta paraula"- sobre estar sol, sobre la imminència de la mort. Quin gust escoltar-los, gaudir de la seva mirada, la seva serenitat, les paraules boniques sobre la vida. Un programa deliciós, un programa preciós.

