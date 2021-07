TV3 perd el liderat d'audiència després de 46 mesos

El futur dels mitjans públics

s'ha quedat sense allargar el seu rècord històric deconsecutius liderant l'audiència a Catalunya. La cadena pública ha estat segona aquest juny amb un 13,9% de share, per darrere de-14,4%-.L'de futbol ha disparat l'audiència del canal de Mediaset a Catalunya uns quants punts per sobre del que és habitual. Per jornades,del mes de juny i el rànquing dels programes més vistos del dia en 23 ocasions, sempre ho ha fet amb una edició dels telenotícies.Lasitua TV3 com a líder amb un 14,5% d'audiència, mentre Telecinco es queda en un 12,7. Ara bé, la tendència de la cadena espanyola és clarament a l'alça a partir del març. Des de llavors,de TV3 fins que ara, amb l'impuls del futbol, ha aconseguit posar-se líder.Els millors registres de TV3 els han aconseguit els informatius, el Polònia, el Cuines i la sèrie de sobretaula Com si fos ahir La pèrdua del lideratge de l'audiència arriba en ple debat sobre el, i en especial sobre la seva penetració en el públic juvenil. Aquest és un dels reptes que haurà d'encara el proper consell de la, que tindrà set membres escollits pel Parlament.Actualment, dels sis membres que tenia inicialmenti fa més de dos anys que tenen el. El director de la cadena és Vicent Sanchis, que va ser designat pel Consell quanel presidia. Una de les missions del nou Consell serà convocar el concurs que preveu la nova llei de l'ens per designar nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor