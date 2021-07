Cuixart, a l'ONU: «La repressió d'Espanya contra l'independentisme no s'ha acabat»

🗣 Avui el president d'Òmnium Cultural, @jcuixart, ha intervingut al Consell de Drets Humans de l'ONU 🌍



Denunciem des de Ginebra i al món que la repressió de l'Estat espanyol no s'ha acabat! 👨‍⚖️❌ pic.twitter.com/d3zfHdX9gf — Òmnium Cultural (@omnium) July 1, 2021

la repressió de l'estat espanyol i la vulneració de drets fonamentals cap a ell, els presos polítics, els exiliats i el conjunt de l'independentisme català. El president, a través d'un vídeo gravat, ha alertat que "la repressió d'Espanya contra l'independentisme no ha acabat" i reclama a les Nacions Unides que obligui l'Estat a complir els compromisos internacionals.És el primer cop queparticipa de manera directa en una sessió del consell, en nom d'una entitat. Els participants han valorat l'informe anual de drets humans que ha elaborat el relator sobre, Clement Voulé.Cuixart ha alertat del"per participar en protestes pacífiques" vinculades al referèndum. El president d'Òmnium ha avisat al relator que "si es permet la repressió política en un estat democràtic com l'espanyol" els països autoritaris se sentiran "legitimats en les seves pràctiques antidemocràtiques".Precisament,en la vulneració de diversos drets fonamentals, especialment els drets de reunió, manifestació i llibertat d'expressió. El president d'Òmnium ha fet una breu declaració per vies telemàtiques davant el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que se celebrava avui aCuixart denunciarà a Estrasburg una vulneració del dret de manifestació, del dret a tribunal predeterminat per llei, del dret a judici just i defensa efectiva, del principi de legalitat i de la prohibició de la detenció arbitrària. El recurs té més de 2.000 pàgines d'annexos, però el formulari oficial té 16 pàgines i "es va quedar molt curt". Un dels elements clau del recurs és la, que suposa una "limitació abusiva dels drets fonamentals".

