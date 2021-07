Aturen la retirada del monument franquista de Tortosa

El jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona ha. Segons explicaven a Ràdio Ebre aquest matí, les obres s'han suspès fins que no esque elva presentar contra la retirada del monòlit, prevista per al 18 de juliol.Des del Corembe han presentat unque l'Ajuntament de Tortosa ha donat a la Generalitat i denunciaven que els treballs per a la retirada s'havien iniciat esta setmana a la vora de l'Ebre, on s'ha començat a habilitar una platja fluvial per facilitar el desmantellament.

