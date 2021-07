Retiren del mercat uns populars gelats amb substàncies cancerígenes

Què és l'òxid d'etilè?

Què és l'E410?

Els gelats no són l'únic producte que en podria portar

Nestlé ha hagut de retirar dels supermercats i els bars gelats que contenien mésdel permès, una substància química que s'ha demostrat que és cancerígena.En concret són els consque duien aquest estabilitzant procedent de Turquia als gelats. Nestlé ho va anunciar després que França assegurés la retirada de diverses marques de gelats del mercat.Fa cosa d'un mes, la marca, que és la companyia alimentària més gran del món, va reconèixer en un document intern que. L'anàlisi d'aquest document deixa fora els productes de nutrició infantil, menjar per animals, cafè i nutrició mèdica.Un dels fets d'aquest informe que crida més l'atenció a les professionals del sector és la mala nota que reben les begudes d'aquesta marca, els productes de confiteria i gelats, que són dels productes més venuts. Però també sorprèn que elL' OCU va detectar fa unes setmanes residus tòxics en estabilitzants per a gelats i va demanar a Consum que clarifiquéss'haurien vist afectats. Ara se sap queés una d'aquestes marques.Les restes d'aquest òxid d'etilè es trobarien en un additiu E410 , goma de garrofí o garrofa, un producte molt utilitzat com estabilitzant en gelats.Es tracta d'un plaguicida, una substància classificada com aper la reproducció. A la Unió Europea ja s'està retirant del mercat els productes fitosanitaris que el duien. Tot i això, ara s'ha trobat en un additiu E410.La goma de garrofí o farina de garrofa és un agent de textura d'ús autoritzat.sinó la seva contaminació amb una substància tan perillosa, que és el que ha provocat la retirada del mercat dels gelats.De fet els gelats no són l'únic producte que portaria aquesta substància, l'òxid d'etilè, que és present en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor