Trilla diu que s'arriba «una mica tard» per aturar l'increment de casos

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic,ha afirmat que s'arriba "una mica tard" per aturar "en sec" l'increment de casos de Covid. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afegit quei que tot el que es faci ara pot començar a donar més "tranquil·litat" en un termini d'entre tres i quatre setmanes.El doctor ha afirmat que no s'està davant d'una cinquena onada però no ha descartat que pugui arribar. Amb tot, ha previst queper la inèrcia dels darrers dies i ha insistit que el fre a aquest increment és la vacunació. Ha reconegut que a tothom li hagués agradat "anar més ràpid" amb la vacunació però ha apuntat que totdels fàrmacs.Davant del nou repunt, Trilla ha fet una crida a tothom afins que la vacunació assoleixi percentatges més elevats i permeti pensar que la situació està més controlada.L'epidemiòleg ha destacat també la importància que els hospitals puguin mantenir l'activitat no Covid iD'altra banda, ha afirmat que la preocupació és que no hi hagi personal disponible però ha assegurat que ara per ara això està "encara molt lluny".

