És imprescindible per viatjar?

Elha entrat en vigor a tots els països de la Unió Europea aquest dijous, 1 de juliol. El document permet als seus usuaris viatjar per tot el continent amb llibertat i sense necessitat de fer quarantena. La mesura facilitarà els viatges durant l'estiu, època en què molts ciutadans fan vacances.El certificat, que pot ser, s'expedeix de formai està tant en la llengua del país com en anglès. Compta amb unque ha de ser llegible a qualsevol dels territoris per verificar la seva autenticitat.El certificat no és exclusiu per a les persones vacunades.. Així, en principi, els vacunats s'estalviaran les PCR i la resta no es veuran obligats a fer quarantena si presenten una PCR o una prova d'haver superat la Covid-19.Les autoritats sanitàries del país, és a dir, hospitals o centres de proves Covid són els encarregats d'expedir el certificat. Des d'aquests punts es genera el codi QR que s'envia al mòbil de l'interessat o se li entrega en paper, a més de registrar-lo en una base de dades de nivell estatal. A Catalunya es pot treure directament al portal La Meva Salut , els usuaris que hi estiguin registrats.Les dades que consten en el document són elque se li ha subministrat, la data i el lloc on es va produir la vacunació i si s'han completat les dues dosis o només una. En el cas de les persones que viatgen sense estar vacunades, el certificat mostra el resultat de la prova Covid o el justificant segons s'ha passat la malaltia recentment.Això vol dir que el document especifica amb quina de lesha estat immunitzat el viatger:. Tot i això, també el poden obtenir els que hagin rebut la vacuna russao la xinesai totes aquelles que hagin estat acceptades per l'Organització Mundial de la Salut.Hi ha, però, diferències. Les persones vacunades amb un dels productes avalats per l'EMA gaudeixen de lliure circulació sense restriccions entre els països europeus encara que només hagin rebut la primera de les dosis i els falti la segona. Les que hagin rebut la vacuna russa o xinesa, en canvi, s'estalvien les restriccions només si el país de destí les reconeix com a vàlides.El document no és indispensable per sortir del país. Tot i això, el passaport Covid facilita molt els tràmits a l'hora de viatjar durant la pandèmia. Si el passatger no el porta, el procés per creuar fronteres es pot allargar.

