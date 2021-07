Leo Messi deixa de ser jugador del Barça

ha deixat de ser oficialmentEl contracte del capità blaugrana expirava aquesta mitjanit i el club encara no ha anunciat la seva renovació, queassegura que està encarrilada.L'astre argentí, que per primer cop no té cap vincle contractual amb l'entitat,, per bé que al Barça s'hi compta per liderar la plantilla que dirigirà Ronald Koeman.El fet que Messi no hagi negociat obertament amb cap altre club i el fitxatge delsón arguments de pes per pensar en la continuïtat del capità. Ara per ara, però, el millor jugador de la història del club

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor