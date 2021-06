Mor ofegada al mar una dona de 83 anys a L'Escala

mentre es banyava a la. Segons un comunicat de Protecció Civil, el 112 ha rebut l'avís que la dona estava inconscient a l'aigua, i que el socorrista l'havia tret del mar per practicar-li maniobres de reanimació.Fins al lloc s'han desplaçat una unitat terrestre i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per continuar amb les maniobres de reanimació, que no han donat resultat; i efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i de la Guàrdia Civil encarregats de les diligències.Segons Protecció Civil, la d'aquest dimecres és la tercera víctima mortal des que el 15 de juny va començar la campanya de platges.

