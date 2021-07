Els estudiants de Mallorca tornen a casa en un vaixell bombolla

Els estudiants confinats a les Balears ja han arribat al País Valencià, a bord delpreparat pel Ministeri de Sanitat perquè puguin tornar als seus domicilis. En total són uns 200 joves afectats peldetectat entre els participants en viatges de final de curs.La ministra Darias admet que la mesura no es pot imposar, un cop la justícia ha anul·lat l'ordre del govern balear per mantenir confinats els estudiants a l'Hotel Bellver, i ha confirmat que alguns dels afectats ja han tornat pel seu compte., tot just després de la resolució judicial, amb rumb desconegut, acompanyats per personal de les agències que organitzaven els viatges.Hi ha estudiants afectats de 12 autonomies, i pel que fa als prop de 200 que poden abandonar l'hotel,El vaixell ha transportat els estudiants fins al País Valencià, i des d'allà el mateix dia viatgen cap als seus domicilis, en una part del tràmit que ja correspondria a cada autonomia.