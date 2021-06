Arxivada la denúncia d'Agbar contra Colau pels estudis de municipalització de l'aigua

pels estudis fets per l'Ajuntament sobre una possible municipalització del subministrament d'aigua, segons avança Eldiario.es i ha pogut confirmar. El tribunal, en canvi, segons es desprèn de la resolució a la qual ha tingut accés aquest diari.Agbar havia recorregut al tribunal amb l'argument que les competències per tirar endavant un procés de municipalització de l'aigua són de l'Àrea Metropolitana i no de l'Ajuntament. Arasobre la matèria i, per tant, la seva actuació no constitueix cap infracció.A banda de Colau, la denúncia també anava dirigida contra el regidor d'Emergència Climàtica,, el gerent de la regidoria i la interventora municipal.El tribunal sí que mantindrà oberta la instrucció de la causa que investiga subvencions a entitats socials, oberta també arran d'una denúncia d'Agbar i que alhora estan sota la lupa de la Fiscalia. Concretament el tribunal planteja investigar si s'ha vulnerat la. Agbar va assenyalar que durant la primera meitat de mandat de Colau les subvencions a Enginyers sense Fronteres va gairebé quadruplicar les quantitats atorgades a l'entitat durant l'etapa de CiU a l'Ajuntament.En la seva resolució, el tribunal consideral'existència d'un perjudici a les arques públiques, tot i que no concreta quina subvenció suposaria aquest greuge.L'Ajuntament ha sortit al pas de l'arxivament de la denúncia, que el regidor de Drets de Ciutadania,, considera que "reforça" les polítiques municipals., valora en declaracions aSerra posa el focus en la legitimitat que el tribunal reconeix a l'Ajuntament a l'hora de poder estudiar una possible municipalització de l'aigua.i reivindica la relació entre el consistori i aquests col·lectius. "És una relació necessària, sobretot en el context actual d'emergència social", defensa.

