La CUP envia un informe jurídic que «contradiu la viabilitat dels macroprojectes de renovables»

La moratòria de macroprojectes d renovables ha de ser real, no una presa de pèl. Això significa que tb cal aplicar-la als macroprojectes que ja han passat la ponència d'un Decret que és una vergonya.

Ésqüestióde voluntatpolítica.

Menys trilerisme i més compromís amb el territori! https://t.co/qbxPfYTVIb — Laia Estrada (@EstradaLaia) June 30, 2021

Laha enviat aquest dimecres un informe jurídic a la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, que contradiu "la viabilitat dels macroprojectes eòlics i fotovoltaics", segons la formació.L'informe, elaborat per la comissió de juristes de la CUP i enviat a la consellera Teresa Jordà, rebat els posicionaments del Departament.La diputadaha demanat que la moratòria sigui "real" i no "una presa de pèl": "Això significa que també cal aplicar-la als macroprojectes que ja han passat la ponència d'un decret que és una vergonya", ha escrit des del seu compte de Twitter. "És qüestió de voluntat política; menys 'trilerisme' i més compromís amb el territori", ha afegit la diputada.L'informe conclou que fins que no hi hagi l’aprovació definitiva dels projectes no es generen drets. I refuten "l'argument de la conselleria d’Acció Climàtica que els projectes no es poden aturar per l'existència d'uns suposats drets". "La decisió sobre aturar o no els projectes, no és una qüestió jurídica o administrativa, sinó política", afegeixen.

