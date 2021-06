El tuit esborrat de Cantó

🔵 @Tonicanto1 en #ElFaroLa8: “La lengua termina siempre mostrándose como un chiringuito más; aquí hay unos señores que en nombre de la lengua valenciana se enriquecen” 🔵 pic.twitter.com/hJW3wgDwZe — La 8 Mediterráneo (@la8mediterraneo) November 6, 2019

El nomenament decom a director de l'creada expressament per la presidenta madrilenya,, ha estat motiu de burles a les xarxes perquè l'exdirigent de Ciutadans ha agraït el càrrec ambEn la publicació, que ha esborrat després de rebre les mofes de la xarxa, incloïa comes entre el subjecte i el predicat d'una frase, i cometia altres tres errades de puntuació en la mateixa frase.Amb el nou càrrec, diversos usuaris han recordat la seva opinió anterior sobre el que considerava xiringuitos per col·locar polítics, com ara les institucions que defensen el català.Cantó va abandonar Ciutadans i es va apropar al PP a les portes de la campanya de les eleccions madrilenyes, però el seu fitxatge va quedar frustrat perquè no va poder anar a les llistes en estar empadronat a València. Posteriorment, es va quedar sense cap conselleria en l'executiu d'Ayuso.

