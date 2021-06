Junqueras, Romeva, Forcadell i Bassa es retroben amb Marta Rovira

El president d', l'expresidenta del Parlament,, i els exconsellerss'han retrobat aquest dimecres a la tarda amb la secretària general del partit,, a Ginebra (Suïssa), on està exiliada des del març de 2018 . Es tracta també de la primera sortida internacional delsd'ERC des que van ser indultats pel govern espanyol.En una atenció als mitjans posterior a una trobada que s'allargarà fins demà, Rovira ha parlat d'unperquè fa quatre anys que no s'havia pogut abraçar amb els seus companys per "lapolítica i la causa general contra l'independentisme". "Per fi ens podem trobar a nivell personal, però lamentablement la repressió encara continua malgrat que hagin pogut sortir de la presó", ha explicat.Per Rovira, l'última mostra d'aquesta repressió és la causa delamb fiances "injustes i arbitraries". Davant això, lasegueix reivindicant "" i defensant "una causa digna com la de votar en un" per decidir el futur del país. L'exili i la presó, segons explica, no només no han impedit refermar-se en aquestes idees, sinó que han guanyat "arguments" per seguir defensant unaAl seu torn, Junqueras ha afirmat que l'amnistia i la"no només són un dret, sinó també un" i ha defensat que laés l'única forma de "trobar llibertat i justícia". Sobre la causa del Tribunal de Comptes , el president dels republicans denuncia que "no només s'ataquen persones per idees polítiques, sinó també a les seves famílies". "És", ha reiterat.Encara en referència a l'òrgan fiscalitzador, Junqueras ha recordat que no és de caràcter judicial, sinó que "són, la majoria del, i que actuen amb una perspectiva absolutament política". Sobre el "no" del president espanyol, Pedro Sánchez, a un referèndum d'autodeterminació, el líder d'ERC ha insistit en aquesta via com el "millor mecanisme perquè els ciutadans decideixin el futur del país". "Costarà? Sí, però ja hem sacrificat tot el que teníem, i", ha finalitzat.Aquesta trobada dona el tret de sortida als viatges dels indultats per visitar els. Divendres està previst que l'exconseller de Presidència,, l'exconseller de territori,, el secretari general de Junts,, i l'exconseller d'Interior,, visitin l'expresidenta Waterloo (Bèlgica).La setmana que ve Junqueras vol trobar-se també amb Puigdemont, però a, on se celebra el ple de l'. Tanmateix, encara no està clar si aquesta reunió entre el president i l'exvicepresident es produirà, ja que fonts de Junts apunten que Puigdemont no té previst desplaçar-se a la ciutat francesa per assistir al plenari. Seria la primera vegada des que és eurodiputat que no participa presencialment al ple d'Estrasburg.

