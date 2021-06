L' Associació de Publicacions Periòdiques en Català - ha constat a l'Assemblea General Ordinària de l'associació la "solidesa del sector" en un any "difícil". L'associació, que representa, ha validat per unanimitat la gestió.La reunió s'ha produït en format mixt, amb assistència telemàtica i presencial, a la seu del. En un any especialment complicat per al sector, els editors han fet equip per demanar l'ajuda de l'administració.Els reptes d'aquest 2020 han constatat la solidesa i. Tot i la difícil situació, celebren haver "continuat creixent amb l'aparició de noves publicacions".El president de l'APPEC,ha remarcat la importància de la cohesió de revistes i digitals: "Ens esperen uns temps difícils, però si som capaços de treballar plegats en àmbits diversos, com l'APPEC, entre tots podem fer coses i seguir aguantant el xàfec".Capdevila ha afegit que "les circumstàncies són complicades també per les publicacions en llengua catalana", ambi davant la qual "no podem afluixar i hem de mantenir el múscul tensat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor